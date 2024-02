Projection court-métrage « Natural Playground » 01/03 Station de Piau Aragnouet, vendredi 1 mars 2024.

Projection court-métrage « Natural Playground » 01/03 Station de Piau Aragnouet Hautes-Pyrénées

Thomas, pisteur au sein de notre belle équipe des Pisteurs-secouristes de Piau et son acolyte Julian spécialiste en visuels et film de l’extrême et autres thèmes ont réalisé un court métrage sur le thème du sport en plein cœur de notre territoire Pyrénéen, en Haute Vallée d’Aure notamment et vallées des Hautes-Pyrénées.

Après deux ans de tournage, ils vous donnent rendez-vous pour découvrir leur chef-d’œuvre! La montagne vus avec bienveillance, humilité qui leur offre un grand nombre d’aire de jeux, si l’ion sait la respecter et très bien se préparer!!

.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-01 18:00:00

fin : 2024-03-01 18:30:00

Station de Piau PIAU ENGALY

Aragnouet 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie infos@piau-engaly.com

L’événement Projection court-métrage « Natural Playground » 01/03 Aragnouet a été mis à jour le 2024-02-19 par OT de Piau-Engaly|CDT65