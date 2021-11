Projection – “Contradict” Metronum, 30 novembre 2021, Toulouse.

Projection – “Contradict”

Metronum, le mardi 30 novembre à 20:00

**Documentaire – Projection – “Contradict” de Peter Guyer et Thomas Burkhalter** « Aidez l’Amérique, oh aidez l’Amérique ! Nous n’avons pas de problème ici. Les Américains, eux, souffrent ! » scandent les deux rappeurs ghanéens de FOKN Bois arpentant les rues d’Accra, un énorme bidon de collecte à la main. La première scène du film envoie du lourd et c’est tant mieux ! On croise dans Contradict plusieurs formations de hip hop, une animatrice radio engagée, une poétesse, construisant une forme d’intelligence collective du Ghana d’aujourd’hui. Grâce aux possibilités de production et de diffusion via internet, cette nouvelle communauté d’artistes éveille les consciences africaines en osant prendre à rebrousse-poil pas mal de sujets dont on préfère ne pas trop parler en Afrique, comme l’influence grandissante des églises évangélistes et de leurs prédicateurs stars, les inégalités sociales ou le fléau du blanchiment de la peau. Plus d’informations : [https://www.contradict-film.com/](https://www.contradict-film.com/) ### + d’infos //www.youtube.com/embed/OTyYKvgto0g ### ![]() ### Infos pratiques Mardi 30 novembre de 20h à 23h [Pass sanitaire obligatoire](https://metronum.toulouse.fr/conditions-accueil)

Tarif : 7€ ou (un ticket Utopia)

Culture

Metronum 2 Rond-Point Madame de Mondonville, 31200 Toulouse, France Toulouse Haute-Garonne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-30T20:00:00 2021-11-30T22:59:00