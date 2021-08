Metz Synagogue consistoriale Metz, Moselle Projection : Connaissance du Judaïsme Synagogue consistoriale Metz Catégories d’évènement: Metz

Projection : Connaissance du Judaïsme Synagogue consistoriale, 19 septembre 2021, Metz. Projection : Connaissance du Judaïsme

Synagogue consistoriale, le dimanche 19 septembre à 10:00 Gratuit. Entrée libre.

Cours sur YouTube dispensés par le Grand Rabbin de la Moselle Synagogue consistoriale 39 rue Elie Bloch, 57000 Metz Metz Bellecroix Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T16:00:00

