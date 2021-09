Sainghin-en-Weppes La Scène Nord, Sainghin-en-Weppes Projection-conférence Ma DYSférence La Scène Sainghin-en-Weppes Catégories d’évènement: Nord

La Scène, le mardi 28 septembre à 19:00

?”Projection-Conférence “ma DYSférence” ?conférence-débat animée par Sylvie PLAMONT-LEPETIT, Présidente APDYS Hauts-de-France et de la Fédération Nationale ANAPEDYS ?Quels sont les différents DYS ? Comment les dépister ? Comment accompagner l’enfant présentant des troubles de DYS pour qu’il puisse vivre sereinement sa différence ?” ?Entrée gratuite.

2021-09-28T19:00:00 2021-09-28T22:00:00

