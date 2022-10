Projection conférence – Dans le sillage des baleines : L’écoVoyage d’Arvik La Richardais La Richardais Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Ille-et-Vilaine On vous donne rendez-vous pour la conférence DANS LE SILLAGE DES BALEINES – L’EcoVoyage d’Arvik. En présence de la réalisatrice Solène Desbois ! SYNOPSIS : 3 passionnées de voile Clémence, Charly et Guénola partent sur la route de migration des baleines à bosses à bord de leur voilier Arvik. Ils ont l’envie commune d’aller à la rencontre de ces animaux fascinant, avec l’espoir d’enregistrer leur chant. Simples citoyens, ils veulent s’engager dans la protection des océans en prenant part à des programmes de sciences participatives. Lors de leurs escales ils iront à la rencontre d’acteurs locaux pour en apprendre plus sur les cétacés et l’une des grandes menaces auxquels ils doivent faire face, le plastique. Un documentaire engagé et inspirant qui veut faire passer un message fort : nous avons tous un rôle à jouer dans la protection de notre environnement. contact@emeraude-cinema.fr http://larichardais.emeraude-cinemas.fr/ Rue des Villes Billy Emeraude cinéma La Richardais

