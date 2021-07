Trégunc Trégunc Finistère, Trégunc Projection Concert – Festival des Pierres Debout Trégunc Trégunc Catégories d’évènement: Finistère

Trégunc Finistère « Les Voisins » « The Navigator » films muets de Buster Keaton.

Musique originale du compositeur italien Antonio Coppola.

Commande de l’Octuor de France.

Durée : 1h30 Possibilité de Pass pour les 6 concerts. Vente des Pass en ligne uniquement.

Adulte : 70 €

Moins de 18 ans : 50 €

