Projection : « Climat : Mon cerveau fait l’autruche » (2021) de Raphaël HITIER Salle polyvalente Prémanon Catégories d’Évènement: Jura

Prémanon

Projection : « Climat : Mon cerveau fait l’autruche » (2021) de Raphaël HITIER Salle polyvalente, 5 avril 2023, Prémanon . Projection : « Climat : Mon cerveau fait l’autruche » (2021) de Raphaël HITIER 146 Rue de la Croix de la Teppe Salle polyvalente Prémanon Jura Salle polyvalente 146 Rue de la Croix de la Teppe

2023-04-05 – 2023-04-05

Salle polyvalente 146 Rue de la Croix de la Teppe

Prémanon

Jura EUR 0 0 Dans le cadre du Festival du Film Vert, le film « Climat : Mon cerveau fait l’autruche » (2021, 52 min) de Raphaël HITIER sera projeté à la salle polyvalente. Les scientifiques sont unanimes : la catastrophe climatique est imminente mais elle est évitable ! Et nous ne réagissons toujours pas. Comment expliquer cette inertie devant l’urgence ? Serions-nous programmés pour faire l’autruche devant la menace ? Et si le fonctionnement même de notre cerveau nous détournait des bonnes décisions à prendre ? Les dernières avancées en neuroscience, psychologie comportementale ou anthropologie éclairent les contradictions et les peurs qui nous habitent quand il s’agit de changer nos habitudes de vie. La projection sera suivie d’une discussion avec Lorenz LEIMGRUBER. Renseignements par téléphone au 03 39 50 80 20 ou par e-mail via contact@espacedesmondespolaires.org. Informations : https://www.espacedesmondespolaires.org/event/projection-climat-mon-cerveau-fait-lautruche-2021-de-raphael-hitier/ Salle polyvalente 146 Rue de la Croix de la Teppe Prémanon

dernière mise à jour : 2023-03-05 par

Détails Catégories d’Évènement: Jura, Prémanon Autres Lieu Prémanon Adresse Prémanon Jura Salle polyvalente 146 Rue de la Croix de la Teppe Ville Prémanon Departement Jura Lieu Ville Salle polyvalente 146 Rue de la Croix de la Teppe Prémanon

Prémanon Prémanon Jura https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/premanon /

Projection : « Climat : Mon cerveau fait l’autruche » (2021) de Raphaël HITIER Salle polyvalente 2023-04-05 was last modified: by Projection : « Climat : Mon cerveau fait l’autruche » (2021) de Raphaël HITIER Salle polyvalente Prémanon 5 avril 2023 146 Rue de la Croix de la Teppe Salle polyvalente Prémanon Jura Jura Salle polyvalente Prémanon

Prémanon Jura