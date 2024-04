Projection : Claude Monet, l’obsession des nymphéas par Arte Micro-Folie – médiathèque de Nétreville Évreux, samedi 1 juin 2024.

Projection : Claude Monet, l’obsession des nymphéas par Arte Rendez-vous aux jardins 2024 Samedi 1 juin, 14h00 Micro-Folie – médiathèque de Nétreville Dès 12 ans, film de 5 min diffusé en continu.

Claude Monet consacra les trente dernières années de sa vie à peindre les nymphéas de son jardin à Giverny. Une oeuvre colossale et obsessionnelle qui coûta à l’artiste sa vue, mais pour laquelle il a lui-même créé le fameux bassin des Nymphéas. Découvrez son oeuvre en immersion totale !

Film d’une durée de 5 minutes – Diffusion en boucle

A partir de 12 ans

Micro-Folie – médiathèque de Nétreville 10 rue Jean Bart, 27000 Évreux Évreux 27000 Eure Normandie 06 89 33 61 47 https://mediatheques.evreux.fr/ La Micro-Folie d’Évreux, située dans la médiathèque de Nétreville, est une plateforme culturelle portée par La Villette Paris. Elle s’articule autour d’un Musée numérique (créé en collaboration avec 12 établissements culturels nationaux fondateurs*), un FabLab et un espace de réalité virtuelle. Nos deux médiateurs Micro-Folie, Maëlle et Roger, vous accueillent dans cet espace accessible et chaleureux ! Retrouvez tous leurs ateliers et activités dans le programme.

Le Musée numérique

Le Musée numérique est une galerie d’art virtuelle – via une installation interactive, pédagogique, ludique et immersive – qui permet, grâce à un mur d’écrans connectés à des tablettes tactiles de (re)découvrir des milliers d’oeuvres issues des collections de centaines d’établissements culturels régionaux, nationaux et même internationaux où toutes les formes artistiques sont mises à l’honneur (Louvre, Château de Versailles, Musée d’Orsay, la BNF, le Festival d’Avignon, Radio France…) ! Lors d’ateliers et d’activités (présentations, projections, jeux vidéo, réalité virtuelle…), Maëlle vous présente les ressources du Musée numérique de manière ludique et accessible à tous !

Le FabLab

Le FabLab est un espace qui met à disposition des machines et des outils pour fabriquer à peu près ce que l’on veut. Equipé d’outils numériques : gravure, découpe laser, machine à commande numérique, imprimantes 3D, plotter de découpe, brodeuse numérique, scanner 3D et presse à chaud, c’est un atelier ouvert à tous ceux qui ont l’envie de créer et d’innover. Lieu de partage, où l’on apprend à faire soi même et avec l’aide des autres, le FabLab offre la possibilité de personnaliser, réparer, réaliser des objets. Vous pourrez bénéficier de l’accompagnement du Fab Manager, Roger, qui vous initiera aux différents outils et vous aidera dans vos projets.

