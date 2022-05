PROJECTION CINÉMATOGRAPHIQUE & P’TIT DÉJ’ LITTÉRAIRE Mayenne, 20 mai 2022, Mayenne.

PROJECTION CINÉMATOGRAPHIQUE & P'TIT DÉJ' LITTÉRAIRE
Pôle culturel Le Grand Nord Médiathèque Jean-Loup Trassard
Mayenne

Dans le cadre de la programmation “Destins brisés”, Philippe Grimbert, auteur et parrain du Mémorial des Déportés de la Mayenne, viendra présenter son roman Un secret. Ce moment convivial sera l’occasion d’échanger avec l’auteur. Lectures d’extraits et séance de dédicaces seront proposées. Le vendredi 20 mai 2022 à 20h : Projection du film Un secret , organisé par la médiathèque Jean-Loup Trassard de Mayenne, en présence de Philippe GRIMBERT. Le samedi 21 mai 2022 à 10h15 : P’tit déj littéraire et rencontre avec Philippe GRIMBERT, psychanalyste, écrivain, auteur du roman Un secret et parrain du Mémorial. Suivie d’une séance dédicaces. Réservation recommandée.

P’tit déj’ littéraire en présence de Philippe Grimbert.

