PROJECTION CINÉMA – YOYO

2022-11-26 20:00:00 20:00:00 – 2022-11-26 22:30:00 22:30:00 Projection cinéma du chef-d’œuvre de Pierre Etaix : « Yoyo », un film divertissant, poétique, drôle et intelligent.

Il y a plusieurs films dans « Yoyo » : d'abord un grand film burlesque, traité (presque) comme un film muet, dans la grande tradition des Chaplin et Keaton. Ensuite, le film devient parlant, sans renoncer à sa veine comique, pour s'achever dans un style, qui serait satirique, s'il était moins mélancolique. Un film tout public à voir dès 6 ans sans aucune restriction !

