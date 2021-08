Colomiers Mairie de Colomiers Colomiers, Haute-Garonne Projection cinéma spécial semaines de la santé mentale Mairie de Colomiers Colomiers Catégories d’évènement: Colomiers

SEMAINES D’INFORMATION SUR LA SANTE MENTALE 2021 4-17 octobre Cette année, la thématique abordée est « la santé mentale et le respect des droits ». Retrouvez les actions portées par les citoyens, associations, professionnels qui organisent des actions d’information et de réflexion à Colomiers sur www.semaines-sante-mentale.fr. PROJECTION DEBAT Samedi 9 octobre à 14h Un film grand public est projeté, suivi d’un débat pour développer le thème du respect des droits et de la santé mentale. Pour des raisons de droit (aussi), nous ne sommes pas en mesure d’annoncer le titre du film sur cette page. Retrouvez plus d’informations sur place au Pavillon blanc à la mi- septembre. Entrée libre | tout public | pavillon blanc Henri Molina SEMAINES D’INFORMATION SUR LA SANTE MENTALE 2021 4-17 octobre Cette année, la thématique abordée est « la santé mentale et le respect des droits ». Retrouvez les actions portées par les citoyens, as Mairie de Colomiers 1 Place Alex Raymond, 31770 Colomiers Colomiers Plein Centre Haute-Garonne

