Projection cinéma spécial semaines de la santé mentale

Mairie de Colomiers, le samedi 9 octobre à 14:00

SEMAINES D’INFORMATION SUR LA SANTE MENTALE 2021 4-17 octobre Cette année, la thématique abordée est « la santé mentale et le respect des droits ». Retrouvez les actions portées par les citoyens, associations, professionnels qui organisent des actions d’information et de réflexion à Colomiers sur www.semaines-sante-mentale.fr. PROJECTION DEBAT Samedi 9 octobre à 14h Un film grand public est projeté, suivi d’un débat pour développer le thème du respect des droits et de la santé mentale, en présence d’une diététicienne, d’une infirmière et d’une psychologue. Pour des raisons de droit (aussi), nous ne sommes pas en mesure d’annoncer le titre du film sur cette page. Retrouvez plus d’informations sur place au Pavillon blanc à la fin septembre. Entrée libre | tout public | pavillon blanc Henri Molina Le mercredi 13 octobre de 10h à 12h, la CPAM Haute Garonne sera présente pour une permanence sur la nouvelle plateforme e-santé. Toutes les actions prévues lors des Semaines de la santé mentale à Colomiers414.02 Ko14/09/2021, 10:09. Pour finir, une vidéo pour comprendre en quoi les problématiques liées à la santé mentale nous concernent tous : Le port du masque grand public est obligatoire dans l’ensemble du Pavillon Blanc Henri Molina. La présentation du passe sanitaire avec un QR code valide est obligatoire pour les publics de 18 ans et plus depuis le 21 juillet 2021, et pour les publics de 12 ans et plus à compter du 30 septembre 2021. Par ailleurs, du gel hydro-alcoolique est mis à disposition du public à qui il sera demandé de systématiquement se laver les mains avant d’entrer. La programmation des actions est soumise à l’évolution du contexte sanitaire et des consignes édictées par le gouvernement. N’hésitez pas à consulter régulièrement les sites www.ville-colomiers.fr et www.pavillonblanc-colomiers.fr pour retrouver les informations mises à jour régulièrement.

