Projection cinéma sous les étoiles au Parc Zoologique, 23 août 2022, .

Projection cinéma sous les étoiles au Parc Zoologique

2022-08-23 21:00:00 – 2022-08-23 23:00:00

Imaginez, il est 21 heures, les étoiles brillent dans le ciel, les lucioles vous éclairent et les animaux du zoo vous saluent à leur façon en vous invitant à la projection d’un film comme au cinéma, pour petits et grands. En 2021, le film est « The Big Foot Family ».

Un moment hors du commun, gratuit pour tous ! En 2021, le film est « The Big Foot Family ».

Imaginez, il est 21 heures, les étoiles brillent dans le ciel, les lucioles vous éclairent et les animaux du zoo vous saluent à leur façon en vous invitant à la projection d’un film comme au cinéma, pour petits et grands. En 2021, le film est « The Big Foot Family ».

dernière mise à jour : 2022-03-08 par