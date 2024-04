Projection cinéma « La grande vadrouille » Carentan-les-Marais, lundi 3 juin 2024.

Projection cinéma « La grande vadrouille » Carentan-les-Marais Manche

Séance sous-titrée en anglais du film La grand Vadrouille. En lien avec Les Egaluantes et Lost in Frenchlation.

Séance sous-titrée en anglais du film La grand Vadrouille. En lien avec Les Egaluantes et Lost in Frenchlation. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-03 16:15:00

fin : 2024-06-03 18:00:00

19 Rue Holgate

Carentan-les-Marais 50500 Manche Normandie

L’événement Projection cinéma « La grande vadrouille » Carentan-les-Marais a été mis à jour le 2024-03-28 par OT Baie du Cotentin