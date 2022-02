Projection cinéma : Enquête sur un scandale d’état Chef-Boutonne Chef-Boutonne Catégories d’évènement: Chef-Boutonne

Chef-Boutonne Deux-Sèvres Chef-Boutonne Deux-Sèvres Projection cinéma : Enquête sur un scandale d’état Dimanche 27 février à 17h30 à Chef-Boutonne 2h 03min / Biopic, Drame, Thriller / France

De Thierry de Peretti

Avec Roschdy Zem, Pio Marmaï, Vincent Lindon Octobre 2015. Les douanes françaises saisissent sept tonnes de cannabis en plein cœur de la capitale. Le jour même, un ancien infiltré des stups, Hubert Antoine, contacte Stéphane Vilner, jeune journaliste à Libération. Projection cinéma : Enquête sur un scandale d’état Dimanche 27 février à 17h30 à Chef-Boutonne 2h 03min / Biopic, Drame, Thriller / France

Avec Roschdy Zem, Pio Marmaï, Vincent Lindon Octobre 2015. Les douanes françaises saisissent sept tonnes de cannabis en plein cœur de la capitale. Le jour même, un ancien infiltré des stups, Hubert Antoine, contacte Stéphane Vilner, jeune journaliste à Libération. pixabay

