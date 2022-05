Projection cinéma en plein air Saint-Évarzec Saint-Évarzec Catégories d’évènement: Finistère

Saint-Évarzec

Projection cinéma en plein air Zone de Loisirs de Mousterlan Lieu-dit Mouster Lan Saint-Évarzec 2022-07-01

2022-07-01 – 2022-07-01 Zone de Loisirs de Mousterlan Lieu-dit Mouster Lan

par Cin'étoiles Zone de Loisirs de Mousterla Projection à la tombée de la nuit du film SONIC . Tout public À partir de 19h30, le CCJ organise une kermesse avec buvette, vente de gâteaux et pop corn, pêche à la ligne, chamboule tout et maquillage.

