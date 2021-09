Vernoux-en-Vivarais Vernoux-en-Vivarais Ardèche, Vernoux-en-Vivarais Projection cinéma du film “Un seul héros, le peuple” – ciné-débat Vernoux-en-Vivarais Vernoux-en-Vivarais Catégories d’évènement: Ardèche

Projection cinéma du film "Un seul héros, le peuple" – ciné-débat 2021-09-04 20:30:00 20:30:00 – 2021-09-04 Espace culturel Louis Nodon 3 rue Ferdinand Buisson

Vernoux-en-Vivarais Ardêche

Vernoux-en-Vivarais Ardêche Vernoux-en-Vivarais Film de Mathieu Rigouste (documentaire / France / 2020 / 1h21).

Ciné-débat : projection suivie d’un débat en présence du réalisateur.

Séance gratuite sur réservation (Comédie de Valence : tél. 04 75 78 41 71 – ou

Théâtre de Privas : tél. 04 75 64 93 39). contact@ecranvillage.net +33 6 19 18 81 50 http://www.ecranvillage.net/ dernière mise à jour : 2021-08-31 par Privas Centre Ardèche Tourisme

