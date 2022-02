Projection cinéma du film « Twist à Bamako » Chalencon Chalencon Catégories d’évènement: Ardèche

Chalencon

Projection cinéma du film « Twist à Bamako » Chalencon, 13 février 2022, Chalencon. Projection cinéma du film « Twist à Bamako » Salle polyvalente 309 route de Lapras Chalencon

2022-02-13 20:30:00 – 2022-02-13 Salle polyvalente 309 route de Lapras

Chalencon Ardêche Chalencon EUR Film de Robert Guédiguian (drame – historique / France / 2022 / 2h09). Avec Stéphane Bak, Saabo Balde, Bakary Diombera, Alicia Da Luz Gomes, Ahmed Dramé… Salle polyvalente 309 route de Lapras Chalencon

dernière mise à jour : 2022-01-26 par

Détails Catégories d’évènement: Ardèche, Chalencon Autres Lieu Chalencon Adresse Salle polyvalente 309 route de Lapras Ville Chalencon lieuville Salle polyvalente 309 route de Lapras Chalencon Departement Ardêche

Chalencon Chalencon Ardêche https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chalencon/

Projection cinéma du film « Twist à Bamako » Chalencon 2022-02-13 was last modified: by Projection cinéma du film « Twist à Bamako » Chalencon Chalencon 13 février 2022 Ardèche Chalencon

Chalencon Ardêche