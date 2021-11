Vernoux-en-Vivarais Vernoux-en-Vivarais Ardèche, Vernoux-en-Vivarais Projection cinéma du film “Le père de Nafi”, suivie d’une animation musicale avec l’artiste Jules Mouanga Vernoux-en-Vivarais Vernoux-en-Vivarais Catégories d’évènement: Ardèche

Projection cinéma du film "Le père de Nafi", suivie d'une animation musicale avec l'artiste Jules Mouanga Vernoux-en-Vivarais, 24 novembre 2021

2021-11-24 18:00:00

Vernoux-en-Vivarais Ardêche Vernoux-en-Vivarais EUR Film de Mamadou Dia (drame / Sénégal / 2021 / 1h47). Avec Saikou Lo, Alassane Sy, Penda Daly Sy…



Projection proposée en partenariat avec le festival “Images et paroles d’Afrique”, et suivie d’une animation musicale avec l’artiste Jules Mouanga. Espace culturel Louis Nodon 3 rue Ferdinand Buisson Vernoux-en-Vivarais

dernière mise à jour : 2021-10-14 par Privas Centre Ardèche Tourisme

