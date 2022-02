Projection cinéma du film “Il n’y aura plus de nuit” (en présence de la réalisatrice) Vernoux-en-Vivarais Vernoux-en-Vivarais Catégories d’évènement: Ardèche

Projection cinéma du film "Il n'y aura plus de nuit" (en présence de la réalisatrice) Espace culturel Louis Nodon 3 rue Ferdinand Buisson Vernoux-en-Vivarais

2022-03-02 20:30:00

Vernoux-en-Vivarais Ardêche Vernoux-en-Vivarais EUR Film de Eléonore Weber (documentaire / France / 2021 / 1h15).

Projection en présence de la réalisatrice Éléonore Weber, et suivie d’un débat. contact@ecranvillage.net +33 6 19 18 81 50 http://www.ecranvillage.net/ Espace culturel Louis Nodon 3 rue Ferdinand Buisson Vernoux-en-Vivarais

