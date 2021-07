Vernoux-en-Vivarais Vernoux-en-Vivarais Ardèche, Vernoux-en-Vivarais Projection cinéma du film « Gagarine » Vernoux-en-Vivarais Vernoux-en-Vivarais Catégories d’évènement: Ardèche

Projection cinéma du film « Gagarine » Vernoux-en-Vivarais, 9 juillet 2021-9 juillet 2021, Vernoux-en-Vivarais. Projection cinéma du film « Gagarine » 2021-07-09 21:00:00 – 2021-07-09 Espace culturel Louis Nodon 3 rue Ferdinand Buisson

Vernoux-en-Vivarais Ardêche EUR Film de Fanny Liatard, Jérémy Trouilh (drame / France / 2021 / 1h38). Avec Lyna Khoudri, Alséni Bathily, Finnegan Oldfield, Jamil McCraven, Farida Rahouadj… contact@ecranvillage.net +33 4 75 82 32 83 http://www.ecranvillage.net/ dernière mise à jour : 2021-06-25 par

