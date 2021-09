Chalencon Chalencon Ardèche, Chalencon Projection cinéma du film “Désigné coupable” Chalencon Chalencon Catégories d’évènement: Ardèche

Chalencon

Projection cinéma du film “Désigné coupable” Chalencon, 5 septembre 2021, Chalencon. Projection cinéma du film “Désigné coupable” 2021-09-05 20:30:00 20:30:00 – 2021-09-05 Salle polyvalente 309 route de Lapras

Chalencon Ardêche Chalencon EUR Film de Kevin Macdonald (biopic – drame – thriller – Grande-Bretagne / 2021 / 2h10). Avec Jodie Foster, Tahar Rahim, Benedict Cumberbatch, Shailene Woodley, Zachary Levi… contact@ecranvillage.net +33 4 75 82 32 83 http://www.ecranvillage.net/ dernière mise à jour : 2021-08-31 par

Détails Catégories d’évènement: Ardèche, Chalencon Autres Lieu Chalencon Adresse Salle polyvalente 309 route de Lapras Ville Chalencon lieuville 44.8824#4.58071