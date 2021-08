Chalencon Chalencon Ardèche, Chalencon Projection cinéma du film « À l’abordage » Chalencon Chalencon Catégories d’évènement: Ardèche

Chalencon

Projection cinéma du film « À l’abordage » Chalencon, 15 août 2021, Chalencon. Projection cinéma du film « À l’abordage » 2021-08-15 20:30:00 20:30:00 – 2021-08-15 Salle polyvalente 309 route de Lapras

Chalencon Ardêche Chalencon EUR Film de Guillaume Brac (comédie / France / 2021 / 1h35). Avec Édouard Sulpice, Asma Messaoudene, Éric Nantchouang, Salif Cissé, Ana Blagojevi… dernière mise à jour : 2021-08-05 par

Détails Catégories d’évènement: Ardèche, Chalencon Autres Lieu Chalencon Adresse Salle polyvalente 309 route de Lapras Ville Chalencon lieuville 44.8824#4.58071