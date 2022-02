Projection cinéma Cyrano de Bergerac Le Bouillon Orléans Catégories d’évènement: Loiret

Le Bouillon, le lundi 7 février à 20:00

Dans le cadre du cycle « Filmer la littérature » Intervenante : Laelia Veron, Maîtresse de conférences en Lettres Modernes. L’Histoire Les aventures du célèbre et turbulent cadet de Gascogne, amoureux de sa cousine, Roxane, vues par le réalisateur de « La Vie de château » et le scénariste Jean-Claude Carrière. « Il s’agissait de faire un film. Nous ne pouvions nous contenter d’une simple mise en images de la pièce. Nous voulions donner à cette histoire que nous aimions la dynamique et la tension d’un film. Le pari ? « C’est que les personnages y parlent en vers. »

Gratuit pour tous

De Jean-Paul Rappeneau Avec Gérard Depardieu, Anne Brochet, Josiane Stoléru D’après la pièce d’Edmond Rostand Dans le cadre du cycle « Filmer la littérature » Le Bouillon rue de Tours 45100 Orléans Orléans Loiret

