Projection Cinéma "Bande de filles" de Céline Sciamma Giberville

Giberville

Projection Cinéma “Bande de filles” de Céline Sciamma Giberville, 29 avril 2022, Giberville. Projection Cinéma “Bande de filles” de Céline Sciamma Salle Pablo Neruda Rue de l’Eglise Giberville

2022-04-29 20:00:00 20:00:00 – 2022-04-29 22:00:00 22:00:00 Salle Pablo Neruda Rue de l’Eglise

Giberville Calvados Giberville Projection sur grand écran suivie d’un échange avec le public, animé par G. Caufourier de la ligue de l’enseignement.

“Marieme, 16 ans, vit en banlieue. Silhouette féline, nattes africaines, œil de biche, elle est d’une beauté ravageuse. En échec à l’école, mère de substitution à la maison, elle s’occupe de ses petites sœurs en essayant d’éviter les coups de son grand frère. Jusqu’au jour où elle rencontre trois filles, bien décidées à ne pas se laisser dicter de loi. Des bagarreuses, des enjôleuses, des drôlesses, qui soignent leur style et balancent leurs répliques avec une rage joyeuse. Pour cette bande de filles à la féminité explosive, pas question d’être des épouses cloîtrées, trimant dur comme leurs mères soumises à la domination masculine. ”

Avec Karidja Touré, Assa Sylla et Lindsay Karamoh. Durée 1h52 – Dès 14 ans.

Avec Karidja Touré, Assa Sylla et Lindsay Karamoh. Durée 1h52 – Dès 14 ans. Salle Pablo Neruda Rue de l’Eglise Giberville

