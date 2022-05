PROJECTION CINECUBE : AVANTI ! Lodève, 13 mai 2022, Lodève.

PROJECTION CINECUBE : AVANTI ! Lodève

2022-05-13 20:30:00 – 2022-05-13

Lodève Hérault

L’homme d’affaires pressé Wendell Armbruster Jr. débarque inopinément à Ischia (île fameuse au large de Naples) pour récupérer la dépouille de son père, décédé pendant ses vacances…

Entièrement tournée en Italie, cette comédie romantique grinçante se révèle être l’autre joyau de la dernière période de Billy Wilder avec sa Vie privée de Sherlock Holmes. Après l’atmosphère brumeuse et mystérieuse de l’Angleterre victorienne, Wilder compose un film au charme fou et solaire, mais tout aussi mélancolique. Avanti! confirme que ce sont souvent les vieux cinéastes qui ont réalisé (ici dans une mise en scène limpide) des films parmi les plus libres du cinéma américain des années 70.

Tout public / Sur réservation

AVANTI!, de Billy Wilder (1972 / 2h24 / Couleur / VOST)

avec Jack Lemmon, Juliet Mills, (d’après une pièce de Samuel Taylor, l’auteur de Sabrina)

+33 4 11 95 04 80

Lodève

