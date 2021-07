Caen Caen Caen, Calvados Projection ciné-rencontre plein air Caen Caen Catégories d’évènement: Caen

Calvados

Projection ciné-rencontre plein air Caen, 20 juillet 2021-20 juillet 2021, Caen. Projection ciné-rencontre plein air 2021-07-20 19:00:00 – 2021-07-20 23:30:00

Caen Calvados L’association de quartier Vent d’Ouest propose une soirée ciné-rencontre en plein air gratuite et conviviale !

19h : accueil avec buvette et restauration sur place 21h : Discussion sur « Imaginer le quartier en 2030 », animée par Romuald Poretti 22h : Projection en plein air du film d’animation La Tortue Rouge, de Mickaël Dudok de Wit (2016, 1h20)

Prévoir petite laine, coussin ou chaise ainsi qu’un masque (si nécessaire). L’association de quartier Vent d’Ouest propose une soirée ciné-rencontre en plein air gratuite et conviviale ! 19h : accueil avec buvette et restauration sur place

21h : Discussion sur « Imaginer le… contact@votc.fr https://www.votc.fr/page/1011100-bienvenue L’association de quartier Vent d’Ouest propose une soirée ciné-rencontre en plein air gratuite et conviviale !

19h : accueil avec buvette et restauration sur place 21h : Discussion sur « Imaginer le quartier en 2030 », animée par Romuald Poretti 22h : Projection en plein air du film d’animation La Tortue Rouge, de Mickaël Dudok de Wit (2016, 1h20)

Prévoir petite laine, coussin ou chaise ainsi qu’un masque (si nécessaire). dernière mise à jour : 2021-07-15 par

Détails Catégories d’évènement: Caen, Calvados Étiquettes évènement : Autres Lieu Caen Adresse Ville Caen lieuville 49.18197#-0.40151