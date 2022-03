Projection ciné enfant à la cinémathèque Martigues Martigues Martigues Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Martigues Bouches-du-Rhône Le monstre l’est parfois bien malgré lui : son aspect physique repoussant cache même parfois une bonne âme.

C’est ici le cas d’un cyclope solitaire, d’un crabe paisible ou d’un homme aux bras extraordinairement longs.

A l’inverse, une gentille petite fille en robe rouge peut se métamorphoser en créature infernale, avant de reprendre un masque sage et trompeur. La cinémathèque Gnidzaz de Martigues présente “Pas si monstre”, un programme constitué de classiques et de films contemporains, qui explore les multiples facettes de la monstruosité. Entre humour et poésie.

