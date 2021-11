Les Rousses Les Rousses Jura, Les Rousses Projection ciné by Julbo Les Rousses Les Rousses Catégories d’évènement: Jura

Les Rousses Jura EUR 0 0 « Projection ciné by Julbo » en présence des Riders Léo Slemett, Vivian Bruchez, Mathieu Navillod, Oscar Mandin et Enak Gavaggio Programme, les films diffusés :

1. Showrell – Léo Slemett – 10 min

2. Diamant des Alpes – Vivian Bruchez, Mathieu Navillod – 30 min

3. Home – Oscar Mandin – 25 min

lucie@julbo.fr https://www.julbo.com/laprojection

