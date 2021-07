Paris Cinémathèque française Paris Projection – Charles et Lucie (1979) de Nelly Kaplan Cinémathèque française Paris Catégorie d’évènement: Paris

Cinémathèque française, le vendredi 17 septembre à 20:00

Projection du film Charles et Lucie (1979) de Nelly Kaplan (1931-2020), réalisatrice de la Nouvelle Vague, avec Ginette Garcin et Daniel Ceccaldi. Dix ans après l’iconique « Fiancée du pirate « , le film raconte la dérive d’un couple de parisiens modestes abusé par un notaire fictif

Projection du film Charles et Lucie (1979) de Nelly Kaplan (1931-2020), réalisatrice de la Nouvelle Vague. Le film raconte la dérive d’un couple de parisiens modestes abusé par un notaire fictif Cinémathèque française 51 rue de Bercy 75012 Paris Paris Paris 12e Arrondissement Paris

