Projection « Cassandro the exotico » de Marie Losier Bibliothèque Claude Lévi-Strauss Paris, 9 décembre 2023, Paris.

Le samedi 09 décembre 2023

de 15h00 à 17h00

.Public adultes. gratuit

Sur inscription au 01 40 35 96 46 ou bibliotheque.claude.levi-strauss@paris.fr

Après 26 ans de vols planés et d’empoignades sur le ring, Cassandro, le roi des Exoticos, ces catcheurs gays qui dynamitent les préjugés, est incapable de s’arrêter. Le corps en miettes, pulvérisé, il va pourtant devoir se réinventer…

Enveloppé dans sa toge, Cassandro pose sur l’affiche du film qui le représente en vainqueur, à mi-chemin entre l’empereur romain Titus et l’un des Chevaliers du zodiaque. D’un côté le magnanime, de l’autre l’impitoyable, c’est l’apanage des grands champions, au catch comme dans d’autres sports. Au Mexique, à Juarez près de la frontière américaine, le catch s’appelle Lucha libre, une variante qui a elle-même donné naissance à une variété très particulière de lutteurs, les Exoticos, qui revendiquent leur homosexualité et utilisent le travestissement féminin (maquillage, faux cils, cheveux permanentés, justaucorps bariolé et très échancré) en guise de costume de scène.

Lorsque Marie Losier rencontre Cassandro, il est en fin de carrière, le corps disloqué par trop d’années de vols planés, de torsions des membres, de chutes sournoises et de performances déchaînées, le mental marqué par les violences subies dans l’enfance et la compagnie délétère de l’alcool et des drogues. Il reste toutefois un magnifique athlète, promenant avec élégance une anatomie robuste, aux muscles saillants et à la peau élastique. Ce corps magnétique attire la caméra, avide de percer le mystère de l’homme.

Tamara Films, Tu vas voir, 2018

Film diffusé en espagnol, anglais et français avec sous-titres en français

Bibliothèque Claude Lévi-Strauss 41 avenue de Flandre 75019 Paris

Contact : +33140359646 bibliotheque.claude.levi-strauss@paris.fr https://www.facebook.com/bibliothequeclaudelevistraussparis19 https://www.facebook.com/bibliothequeclaudelevistraussparis19

Les yeux Doc