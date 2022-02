Projection – Carte blanche à Heure Exquise cinéma L’univers, 10 mars 2022, Lille.

Projection – Carte blanche à Heure Exquise

cinéma L’univers, le jeudi 10 mars à 20:00

_En partenariat avec Heure Exquise ! centre international pour les arts vidéos._ A l’occasion de cette soirée, Muzzix donne carte blanche à Heure Exquise ! Réputée pour son fonds patrimonial d‘art vidéo exceptionnel, s‘étendant des classiques de l‘avant-garde américaine aux pionniers français, en passant par les créations des années 80, Heure Exquise ! a sélectionné dans son catalogue des œuvres contemporaines présentées ces dernières années en festivals. Une sélection d’œuvres réalisées par des auteurs dont elle distribue le travail depuis de nombreuses années. Vaste champs d’expression, l’art vidéo est à la frontière des genres : œuvres plastiques, créations documentaires ou recherches expérimentales. Le spectateur-trice sera invité.e à la contemplation mais aussi à se confronter aux regards d’ artistes sur le monde : parce que l’art c’est la vie (comme le dit un célèbre proverbe Fluxus) • _**L’Etreinte**_, Robert Cahen – France – 2003 – 8 min50 • _**Je tourne mon visage vers vous**_, Véronique Sapin – France – 2014 – 5 min 25 • _**One euro to tump now**_, Noemi Sjöberg – Espagne – 2021 – 4 min 22 • _**Disparition**_, Anthony Rousseau – France – 2021 – 4 min 30 • _**Revenants**_, Anthony Rousseau – France – 2021 – 5 min 30 • _**Cinema dolls trilogy**_, Roxane Billamboz – France – 2007 – 8 min 27 • _**The devil**_, Jean-Gabriel Périot – France – 2021 – 7 min • _**Memorandum**_, Mounir Fatmi – France – 2009 – 9 min 31 • **Regards Blancs**, Christiane Geoffroy – France – 2020 – 6min 30 • _**Zig Zag Handclaps In Alternity**_, Van Mac Elwee – Etats-Unis 2021 – 9 min 54 photo : _The Devil_, Jean-Gabriel Périot

Tarif unique : 3€

A l’occasion de cette soirée, Muzzix donne carte blanche à Heure Exquise qui propose de découvrir une série de dix courts-métrages

cinéma L’univers 16 Rue Georges Danton Lille Lille Lille-Moulins Nord



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-10T20:00:00 2022-03-10T21:00:00