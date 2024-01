PROJECTION CAPTATION THÉÂTRE L’ÎLE DES ESCLAVES, PAR JACQUES VINCEY Sablé-sur-Sarthe, vendredi 16 février 2024.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-16 20:00:00

fin : 2024-02-16 22:00:00

Découvrez la captation intégrale de «l’île des esclaves» lors d’une soirée projection à la Micro-Folie, réadaptation de la célèbre pièce de Marivaux par Jacques Vincey entouré par cinq jeunes comédiens de l’ensemble artistique du Centre Dramatique National de Tours.

Entouré par cinq jeunes comédiens de l’Ensemble artistique du Théâtre Olympia, le metteur en scène Jacques Vincey réadapte la célèbre pièce de Marivaux, augmentée d’un prologue et d’un épilogue. Représentée pour la première fois en 1725, L’Île des esclaves interroge, les relations de pouvoirs, la force, le désir et la séduction dans une comédie acide et politique encore très actuelle.

Découvrez la captation réalisée par Jean Christophe Ségard au centre dramatique national de Tours en 2016, lors d’une soirée projection à la Micro-Folie le vendredi 16 Février à 20h00 !

En accès libre et gratuit

.

8 Rue Carnot

Sablé-sur-Sarthe 72300 Sarthe Pays de la Loire micro-folie@sablesursarthe.fr



