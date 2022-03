Projection: Canto cósmico Instituto Cervantes de Paris, 24 mars 2022, París.

Date et horaire exacts : Le jeudi 24 mars 2022

de 18h30 à 20h30

gratuit

L’Institut Cervantes de Paris, le festival Banlieues Bleues et la société de production ViaVox, dans le cadre de la tournée de NIño de Elche en France, présentent “Canto Cósmico”.

Documentaire qui aborde Niño de Elche, le musicien espagnol le plus controversé de ces dernières années, dans une perspective kaléidoscopique qui va de sa sphère la plus intime et familière aux multiples réverbérations de son univers poétique. Un portrait avec sa propre personnalité esthétique qui intègre également un dialogue collectif fructueux autour de cette généalogie artistique profondément espagnole qui a émergé de la dialectique entre orthodoxie et avant-garde, entre tradition et subversion. Nous aurons la présence de Niño de Elche qui nous racontera son expérience lors du tournage et débattra avec le public.

Instituto Cervantes de Paris 7, Rue Quentin Bauchart 75008 París París 75008

Date complète :

