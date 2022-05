Projection “Cadre de danse” Musée de la Cour d’Or Metz Catégories d’évènement: Metz

Moselle

Projection “Cadre de danse” Musée de la Cour d’Or, 14 mai 2022, Metz. Projection “Cadre de danse”

Musée de la Cour d’Or, le samedi 14 mai à 19:30

Cadre de danse ————– Notre vidéo propose de regarder, du haut de leur tribune, des danseurs aux pas codifiés qui s’adressent à la population qui s’agite et danse librement en contre-bas. Dans quel cadre chacun d’eux danse-t-il ? C’est justement ce cadre qui va matériellement faire le lien entre ses deux manières très différentes de s’exprimer corporellement et montrer à chacun l’intérêt de l’autre.

Entrée libre. Conditions selon le protocole sanitaire en vigueur. Poussettes interdites.

Dans le cadre du projet “Danses et oeuvres d’arts”, mené en partenariat avec Canope, les élèves du collège Rabelais présenterons leur production vidéo lors de la Nuit Européenne des musées. Musée de la Cour d’Or 2 rue du Haut Poirier, Metz, 57000 Moselle Metz Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T19:30:00 2022-05-14T23:45:00

Détails Catégories d’évènement: Metz, Moselle Autres Lieu Musée de la Cour d'Or Adresse 2 rue du Haut Poirier, Metz, 57000 Moselle Ville Metz lieuville Musée de la Cour d'Or Metz Departement Moselle

Musée de la Cour d'Or Metz Moselle https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/metz/

Projection “Cadre de danse” Musée de la Cour d’Or 2022-05-14 was last modified: by Projection “Cadre de danse” Musée de la Cour d’Or Musée de la Cour d'Or 14 mai 2022 Metz Musée de la Cour d'Or Metz

Metz Moselle