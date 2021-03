Projection « Bretagne de port en port par le sentier des douaniers GR34 » – REPORTÉE, 19 mars 2021-19 mars 2021, La Forêt-Fouesnant.

Projection « Bretagne de port en port par le sentier des douaniers GR34 » – REPORTÉE 2021-03-19 – 2021-03-19 Le Nautile 2 Rue des Cerisiers

La Forêt-Fouesnant Finistère

REPORTÉ

On ne le dit jamais assez : la côte bretonne est magnifique ! Jean-Luc Diquélou, a parcouru à pied les 2 000km qui séparent le Mont St Michel de St-Nazaire par la côte et partage avec

vous son bonheur de marcheur devant la diversité et la somptuosité des ces paysages.

Billetterie ouverte 30 mn avant la séance – La séance commence à l’heure et le film 15 mn après la présentation du réalisateur – Durée du film : environ 1h30 – Durée de la séance : 2h15 à 2h30 – Échange après le film avec le réalisateur.

nautile@foret-fouesnant.org +33 2 98 51 43 15 https://www.foret-fouesnant.org/nautile/

REPORTÉ

On ne le dit jamais assez : la côte bretonne est magnifique ! Jean-Luc Diquélou, a parcouru à pied les 2 000km qui séparent le Mont St Michel de St-Nazaire par la côte et partage avec

vous son bonheur de marcheur devant la diversité et la somptuosité des ces paysages.

Billetterie ouverte 30 mn avant la séance – La séance commence à l’heure et le film 15 mn après la présentation du réalisateur – Durée du film : environ 1h30 – Durée de la séance : 2h15 à 2h30 – Échange après le film avec le réalisateur.