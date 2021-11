Saint-Sauveur-en-Puisaye Saint Sauveur en Puisaye Saint-Sauveur-en-Puisaye, Yonne Projection “Bigger than us” Saint Sauveur en Puisaye Saint-Sauveur-en-Puisaye Catégories d’évènement: Saint-Sauveur-en-Puisaye

Saint Sauveur en Puisaye, le mardi 7 décembre à 20:00

Partout, adolescents et jeunes adultes luttent pour les droits humains, le climat, la liberté d’expression, la justice sociale, l’accès à l’éducation ou l’alimentation. La dignité. Seuls contre tous, parfois au péril de leur vie et sécurité, ils protègent, dénoncent, soignent les autres. La Terre. Et ils changent tout. Un documentaire de Flore Vasseur. Projection en partenariat avec Panoramic. Plus d’infos sur [[https://www.lestransitions.org/](https://www.lestransitions.org/)](https://www.lestransitions.org/) Projection du documentaire “Bigger than us” + échanges Saint Sauveur en Puisaye Saint Sauveur en Puisaye Saint-Sauveur-en-Puisaye Yonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-07T20:00:00 2021-12-07T23:00:00

