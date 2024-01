PROJECTION avec la CINÉMATHÈQUE DE BRETAGNE // Hommage à Pierre Péron BEAJ KAFE, Brest, Finistère Brest, mercredi 7 février 2024.

PROJECTION avec la CINÉMATHÈQUE DE BRETAGNE // Hommage à Pierre Péron BEAJ KAFE, Brest, Finistère Brest Mercredi 7 février, 19h00

Début : 2024-02-07 19:00

Fin : 2024-02-07 20:30

Peintre de la Marine nationale et cinéaste brestois, Pierre Péron (1905-1988) était un artiste aux talents multiples. Ses films, confiés à la Cinémathèque de Bretagne, témoignent de son incroyable créativité. Films d’animation en papier découpé, marionnettes, films de peinture sont présentés dans ce programme multiforme à l’image de la diversité du talent de l’artiste.

Séance accompagnée par la Cinémathèque de Bretagne.

https://www.cinematheque-bretagne.bzh/tous-les-%C3%A9v%C3%A9nements-projection-le-cin%C3%A9ma-de-pierre-p%C3%A9ron-1032-1918-0-2.html

ENTRÉE PAYANTE À PRIX LIBRE, Places limitées, sans réservation

PETITE RESTAURATION SUR PLACE

BEAJ KAFE, Brest, Finistère 51 rue Branda 29200Brest Saint-Martin Brest 29200 Finistère