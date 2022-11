Projection avec débat du film La Fabrique des Pandémies à La Croix Saint-Ouen Lacroix-Saint-Ouen, 24 novembre 2022, Lacroix-Saint-Ouen.

Projection avec débat du film La Fabrique des Pandémies à La Croix Saint-Ouen

136 rue Carnot Lacroix-Saint-Ouen Oise

2022-11-24 20:00:00 – 2022-11-24 23:00:00

Lacroix-Saint-Ouen

Oise

Lacroix-Saint-Ouen

En présence de la réalisatrice Marie-Monique Robin, Jeudi 24 novembre, 20h, salle intercommunale G. Schott (136 rue Carnot).

Ce remarquable documentaire de Marie-Monique Robin dont l’actrice Juliette Binoche est le fil rouge, établit un lien entre destruction des écosystèmes et maladies émergentes. Avec la contribution scientifique de Serge Morand (CNRS)…

LA FABRIQUE DES PANDÉMIES – Préserver la biodiversité c’est protéger notre santé

Dengue, Chikungunya, Covid-19, Sida, Ebola : le nombre de maladies émergentes — jusqu’alors inconnues — a explosé ces quarante dernières années. La plupart d’entre elles sont des zoonoses, des maladies infectieuses transmises aux hommes par les animaux. Dans ce documentaire événement, la comédienne Juliette Binoche cherche à saisir les causes de cette « épidémie de pandémies ». Elle part à la rencontre de scientifiques du monde entier pour comprendre quels sont les liens entre la santé humaine et la santé des écosystèmes.

Réservations obligatoires au 06.76.93.77.73 auprès de Jean-Pierre Weisselberg ou par mail : jean-pierre.weisselberg@orange.fr.

En présence de la réalisatrice Marie-Monique Robin, Jeudi 24 novembre, 20h, salle intercommunale G. Schott (136 rue Carnot).

Ce remarquable documentaire de Marie-Monique Robin dont l’actrice Juliette Binoche est le fil rouge, établit un lien entre destruction des écosystèmes et maladies émergentes. Avec la contribution scientifique de Serge Morand (CNRS)…

LA FABRIQUE DES PANDÉMIES – Préserver la biodiversité c’est protéger notre santé

Dengue, Chikungunya, Covid-19, Sida, Ebola : le nombre de maladies émergentes — jusqu’alors inconnues — a explosé ces quarante dernières années. La plupart d’entre elles sont des zoonoses, des maladies infectieuses transmises aux hommes par les animaux. Dans ce documentaire événement, la comédienne Juliette Binoche cherche à saisir les causes de cette « épidémie de pandémies ». Elle part à la rencontre de scientifiques du monde entier pour comprendre quels sont les liens entre la santé humaine et la santé des écosystèmes.

Réservations obligatoires au 06.76.93.77.73 auprès de Jean-Pierre Weisselberg ou par mail : jean-pierre.weisselberg@orange.fr.

+33 6 76 93 77 73

Lacroix-Saint-Ouen

dernière mise à jour : 2022-11-17 par SIM Aisne/Oise/Somme HDF – Compiègne – Pierrefonds Tourisme