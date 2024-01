Projection avant-première « La Résistante et l’enfant » de Jean Barat Mémorial de la Shoah Paris, dimanche 11 février 2024.

Le dimanche 11 février 2024

de 16h30 à 18h00

.Tout public. gratuit

Dans le cadre de l’exposition « Les Étrangers dans la Résistance »

France, documentaire, 80 min, 2024.

En présence du réalisateur et de Jean Golgevit, enfant caché et fils d’Eva Golgevit, résistante et rescapée de la Shoah.

Animée par Chloé Leprince, journaliste à France Culture.

La résistante, c’est Eva Golgevit, née en 1912 à Lodz, émigrée en France où elle s’engage dans la section juive de la MOI, avant d’être arrêtée par la police française et déportée au camp d’Auschwitz, dont elle reviendra. L’enfant, c’est Jean, son fils, qu’elle cache après avoir réchappé à la rafle du Vel d’Hiv. Le film entrecroise le témoignage filmé dans les années 2000 d’Eva qui livre un récit passionnant sur l’avant- guerre, la résistance et la déportation, avec celui de Jean qui raconte aujourd’hui la séparation, sa survie, les retrouvailles et le lien indéfectible qui l’unissait à sa mère : le chant yiddish. Un dialogue posthume émouvant sur la transmission entre une mère et son fils.

Mémorial de la Shoah 17 rue Geoffroy L’Asnier 75004 Paris

