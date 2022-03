Projection : Avaler des couleuvres La Médiathèque Orléans Catégories d’évènement: Loiret

Orléans

Projection : Avaler des couleuvres La Médiathèque, 16 mars 2022, Orléans. Projection : Avaler des couleuvres

La Médiathèque, le mercredi 16 mars à 17:00

Trouve ta voie! (de 13 à 17 ans) ——————————– Le programme « Trouve ta voie » inclus deux courts métrages et un documentaire qui tentent d’éclairer le moment charnière de l’entrée dans la vie d’adulte. Avaler des couleuvres raconte la première expérience professionnelle dans un institut huppé de centre-ville d’une jeune esthéticienne issue d’une cité voisine. Dans Entracte, trouver sa voie, c’est assouvir une passion, celle du cinéma. Enfin, le documentaire Chanel et moi dresse le portrait d’une jeune couturière qui à force de volonté et de passion a réussi à intégrer la célèbre maison de couture. **_Avaler des couleuvres_** _: Son CAP tout juste en poche, Souad décroche un premier emploi dans un salon de beauté. La chance semble lui sourire._ Retrouvez plus d’informations sur notre [site](https://mediatheques.orleans-metropole.fr/la-fete-du-court-metrage-2022-special-jeunesse-et-ados). Manifestation annuelle, la Fête du court métrage expose la magie du court au plus grand nombre. La Médiathèque Médiathèque Gambetta, Orléans Orléans Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-16T17:00:00 2022-03-16T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Loiret, Orléans Autres Lieu La Médiathèque Adresse Médiathèque Gambetta, Orléans Ville Orléans lieuville La Médiathèque Orléans Departement Loiret

La Médiathèque Orléans Loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/orleans/

Projection : Avaler des couleuvres La Médiathèque 2022-03-16 was last modified: by Projection : Avaler des couleuvres La Médiathèque La Médiathèque 16 mars 2022 La Médiathèque Orléans orléans

Orléans Loiret