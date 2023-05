Projection audiodécrite du film Bigger than us Médiathèque Marguerite Yourcenar Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Le samedi 01 juillet 2023

de 15h00 à 17h00

Public adolescents adultes. gratuit

Projection en audiodescription du film de Flore Vasseur « Bigger than us » (2021, 1h35) Depuis six ans, Melati, 18 ans, combat la pollution plastique qui ravage son pays l’Indonésie. Comme elle, une génération se lève pour réparer le monde. Alors que tout semble ou s’est bel et bien effondré, cette jeunesse nous montre comment vivre. Et ce qu’être au monde signifie aujourd’hui. Notice du film dans le catalogue des bibliothèques de Paris. Samedi 1 juillet 2022 à 15h00 Auditorium (niveau -1) Public déficients visuels et public ado-adulte Entrée libre

Médiathèque Marguerite Yourcenar 41, rue d’Alleray 75015 Paris Contact : http://equipement.paris.fr/mediatheque-marguerite-yourcenar-6218 01 45 30 71 41 mediatheque.marguerite-yourcenar@paris.fr https://www.facebook.com/MediathequeMargueriteYourcenar/ https://www.facebook.com/MediathequeMargueriteYourcenar/

