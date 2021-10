Villeneuve-d'Ascq Cinéma Le Méliès Nord, Villeneuve-d'Ascq Projection au Méliès du film Femmes d’Argentine Cinéma Le Méliès Villeneuve-d'Ascq Catégories d’évènement: Nord

**Jeudi 18 novembre 2021, Amnesty International et Le Planning Familial vous invitent à la projection du film argentin “Femmes d’Argentine” (¡Que sea ley!) , de Juan Solanas (2019), autour du droit fondamental à l’avortement, suivie d’un débat, à 20h au Méliès.** “En Argentine, où l’IVG est interdite, une femme meurt chaque semaine des suites d’un avortement clandestin. Pendant huit semaines, le projet de loi a été âprement discuté au Sénat, mais aussi dans la rue, où des dizaines de milliers de militants ont manifesté pour défendre ce droit fondamental. Les féministes argentines et leur extraordinaire mobilisation ont fait naître l’espoir d’une loi qui légalise l’avortement.” Ce film avait été programmé en novembre 2020. Les restrictions sanitaires ont obligés à en reporter la diffusion. Depuis, la loi a été votée en Argentine. Mais le combat pour le droit à l’avortement se durcit ailleurs. A l’issue de ce film, échanges sur la situation actuelle du droit à l’avortement en Amérique Latine, mais aussi plus largement dans le monde et en Europe. * Tarif 6/5 € * Renseignements 03 20 43 80 74 * [Bande annonce du film](https://www.youtube.com/watch?v=dboh_mYRMm4)

