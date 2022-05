Projection au Château du Guildo Créhen Créhen Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Créhen Côtes d’Armor Créhen Projection d’un mapping participatif créé par l’artiste SCOUAP avec les élèves des écoles de Créhen et de Saint-Jacut-de-la-Mer.

22h30 : Set DJ Pat Panik Réservation obligatoire par téléphone +33 6 98 76 05 97 Projection d’un mapping participatif créé par l’artiste SCOUAP avec les élèves des écoles de Créhen et de Saint-Jacut-de-la-Mer.

