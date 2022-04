Projection & Atelier – Une chouette journée Collias Collias Catégories d’évènement: Collias

Gard

Projection & Atelier – Une chouette journée Collias, 23 avril 2022, Collias. Projection & Atelier – Une chouette journée Maison du castor 2 avenue Joliclerc Collias

2022-04-23 15:30:00 15:30:00 – 2022-04-23 17:30:00 17:30:00 Maison du castor 2 avenue Joliclerc

Collias Gard Collias Partez à la rencontre des rapaces nocturnes grâce à la projection du film « Le royaume de Ga’Hoole » à destination des plus jeunes. La projection sera suivie d’un atelier dessin et cabinet de curiosités. contact@gorgesdugardon.fr +33 4 48 27 01 00 https://www.gorgesdugardon.fr/agenda/ Maison du castor 2 avenue Joliclerc Collias

dernière mise à jour : 2022-03-23 par

Détails Catégories d’évènement: Collias, Gard Autres Lieu Collias Adresse Maison du castor 2 avenue Joliclerc Ville Collias lieuville Maison du castor 2 avenue Joliclerc Collias Departement Gard

Collias Collias Gard https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/collias/

Projection & Atelier – Une chouette journée Collias 2022-04-23 was last modified: by Projection & Atelier – Une chouette journée Collias Collias 23 avril 2022 Collias gard

Collias Gard