Haute-Vienne 7 Boulevard Barbusse Saint-Léonard-de-Noblat Haute-Vienne Saint-Léonard-de-Noblat Rdv à 18h30 au cinéma le Rex. 6€ plein tarif, 4€ (tarif réduit demandeurs d’emploi, étudiants, – de 18 ans). Rens. 07 78 82 31 04 ASTERIX ET OBELIX : L’EMPIRE DU MILIEU 1h54 Comédie De Guillaume Canet Avec Guillaume Canet, Gilles Lellouche, Vincent Cassel

Un chariot débarque au village gaulois avec la princesse chinoise Fu Yi, fille unique de l’impératrice qui est venue demander de l’aide pour sauver sa mère, auprès des deux valeureux guerriers, Astérix et Obélix dont la réputation est connue jusqu’à Shanghai. 7 Boulevard Barbusse Saint-Léonard-de-Noblat Saint-Léonard-de-Noblat

