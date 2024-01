Projection artistique de définitions sur la façade du Mémorial de la Shoah. Mémorial de la Shoah Paris, lundi 18 mars 2024.

Projection artistique de définitions sur la façade du Mémorial de la Shoah. À la tombée de la nuit, vous pourrez découvrir les définitions de #racisme, #antisémitisme, #tolérance ou encore #préjugé.

#tousuniscontrelahaine 18 31 mars Mémorial de la Shoah

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-18T20:00:00+01:00 – 2024-03-18T23:59:00+01:00

Fin : 2024-03-31T20:00:00+02:00 – 2024-03-31T23:59:00+02:00

Cette semaine de 20h à minuit, plusieurs définitions sont projetées sur la façade du Mémorial de la Shoah, à l’occasion de la Semaine d’éducation et d’actions contre le racisme et l’antisémitisme.

Objectif définir des réalités comme le racisme et l’antisémitisme, sensibiliser, éduquer. Parce que les mots ont un sens, il est important de redéfinir le sens des mots.

Mémorial de la Shoah 17 rue Geoffroy l’Asnier 75004 Paris Paris 75004 Paris 4e Arrondissement Paris Île-de-France http://www.memorialdelashoah.org/

© Mémorial de la Shoah