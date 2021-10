Collias Collias Collias, Gard Projection – Aquarella, l’Odysée de l’eau Collias Collias Catégories d’évènement: Collias

Gard

Projection – Aquarella, l’Odysée de l’eau Collias, 4 août 2021, Collias. Projection – Aquarella, l’Odysée de l’eau 2021-08-04 18:30:00 – 2021-08-04 21:00:00 Maison du castor 2 avenue Joliclerc

Collias Gard Projection du film “Aquarella, l’odyssée de l’eau” qui nous offre un incroyable tableau de la force de l’eau dans tous ses états. Un temps d’échange avant la projection permettra de focaliser la problématique sur le territoire. contact@gorgesdugardon.fr +33 4 48 27 01 00 https://www.gorgesdugardon.fr/agenda/ dernière mise à jour : 2021-10-16 par

Détails Catégories d’évènement: Collias, Gard Autres Lieu Collias Adresse Maison du castor 2 avenue Joliclerc Ville Collias lieuville 43.95299#4.48307