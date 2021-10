Saint-Hilaire-la-Forêt Saint-Hilaire-la-Forêt Saint-Hilaire-la-Forêt, Vendée PROJECTION : APOCALYSPE Saint-Hilaire-la-Forêt Saint-Hilaire-la-Forêt Catégories d’évènement: Saint-Hilaire-la-Forêt

Vendée

PROJECTION : APOCALYSPE Saint-Hilaire-la-Forêt, 13 novembre 2021, Saint-Hilaire-la-Forêt. PROJECTION : APOCALYSPE 2021-11-13 20:30:00 – 2021-11-13 22:00:00 Salle des fêtes 2 Rue du Fief de l’Eglise

Saint-Hilaire-la-Forêt Vendée Saint-Hilaire-la-Forêt Vendée +33 2 51 90 18 07 http://www.mediatheques.vendeegrandlittoral.fr/ dernière mise à jour : 2021-10-13 par Vendée Expansion

Détails Catégories d’évènement: Saint-Hilaire-la-Forêt, Vendée Autres Lieu Saint-Hilaire-la-Forêt Adresse Salle des fêtes 2 Rue du Fief de l'Eglise Ville Saint-Hilaire-la-Forêt lieuville 46.44877#-1.52496