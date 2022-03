Projection : Antoine – Escales en Nouvelle-Zélande Châlons-en-Champagne Châlons-en-Champagne Catégories d’évènement: Châlons-en-Champagne

Châlons-en-Champagne Marne Depuis près de cinquante ans, Antoine navigue sur les océans du monde. Récemment il s’est passionné pour la Nouvelle-Zélande et y a dédié un ouvrage : “Escales en Nouvelle-Zélande”. Aujourd’hui, il fait découvrir ce magnifique pays à travers son documentaire. Au programme : diffusion du documentaire, questions-réponses avec Antoine et vente de livres et DVD. https://www.cgrcinemas.fr/cinemajestic/evenement/1983448-escales-en-nouvelle-zelande CGR Châlons 2 Rue Augustin Fresnel Châlons-en-Champagne

